Заседание прошло в администрации под председательством Александра Сухачева. Повестка также включала имущественные отношения, муниципальную службу и развитие института сельских старост.

Депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета за девять месяцев 2026 года. Доходы составили 7,8 млрд рублей, расходы — 7,9 млрд рублей. Налоговые и неналоговые поступления достигли 5,1 млрд рублей — на 277,6 млн рублей, или 5,7%, больше, чем годом ранее. На образование, социальную политику, культуру и спорт направили 4 млрд рублей — более половины расходов.

Совет актуализировал правила благоустройства в соответствии с региональным законодательством. Для беспрепятственного проезда пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники предусмотрено обустройство площадок с разметкой, в том числе во дворах. Размещать на них транспорт запрещено.

По инициативе жителей депутаты приняли решения о проведении собраний граждан для выдвижения кандидатов в старосты деревень Алфимово и Шугарово.

Депутаты также утвердили базовую ставку для расчета платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций — 5400 рублей. С 1 января 2027 года ее будут применять к конструкциям на муниципальных объектах и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.