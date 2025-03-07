Депутаты Совета депутатов Рузского округа продолжают встречи с населением

Муниципальные депутаты Рузского округа Игорь Акимов, Надежда Квасова, Марина Кучарина, Андрей Рыбальченко и Олеся Юмашева провели встречи с жителями, на которых отчитались о работе за 2024 год. Встречи прошли в открытом формате, где каждый мог задать вопрос, предложить идею и получить обратную связь, переда

В 2024 году проведена масштабная работа по поддержке участников СВО и нуждающихся. Депутаты активно участвовали в организации и отправке гуманитарной помощи. За год было отправлено более 100 тонн гумпомощи, включая продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.

Уделялось особое внимание и семьям военнослужащих: помогали решать социальные вопросы, обеспечивали продуктовыми наборами, организовывали доставку дров для отопления, содействовали в ремонте кровли домов. К 1 сентября была оказана помощь детям из таких семей, чтобы они могли подготовиться к учебному году.

Кроме того, депутаты регулярно посещали бойцов, находящихся на лечении в госпиталях, чтобы лично убедиться в условиях их содержания и оказать моральную поддержку.

«Поддержка участников СВО и их семей — это наш приоритет. Более 100 тонн гуманитарной помощи — это результат совместных усилий, и мы будем продолжать эту работу, оказывая всестороннюю поддержку нашим героям и их близким», — сообщил Андрей Рыбальченко.

Одним из ключевых направлений работы стала реализация Народной программы партии «Единая Россия». Депутаты осуществляли контроль за ремонтом дошкольного отделения МАОУ «Гимназия № 1 г. Рузы» и поликлиники № 2 поселка Тучково. Благодаря регулярным проверкам, удалось своевременно устранять недочеты и обеспечивать качественное выполнение работ.

На протяжении всего года депутаты оказывали помощь ветеранам Великой Отечественной войны, обеспечивая их необходимыми лекарствами, продуктами и решая бытовые вопросы.

Говоря о планах на будущее, депутаты подчеркнули, что в 2025 году продолжат работу по всем направлениям, с упором на развитие инфраструктуры, поддержку участников СВО и их семей, а также поддержку социально незащищённых слоев населения и реализацию новых инициатив, предложенных жителями.

Жители Рузского округа выразили благодарность за проделанную работу и внесли ряд предложений по улучшению качества жизни в регионе. Депутаты пообещали учесть все пожелания и продолжить открытый диалог с населением.

«Встречи с жителями — это важная часть нашей работы. В 2025 году мы продолжим работу, учитывая все предложения и пожелания жителей», — прокомментировала Надежда Квасова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.