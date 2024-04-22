Депутаты совета депутатов Дубны 23 апреля проведут прием жителей города

23 апреля прием будет проводиться с 18:00 до 19:00 по адресу: Левобережная часть города

ДК «Октябрь», ком. 222. Прием проведут Иван Биканов и Анатолий Утриванов.

В здании библиотеки по улице 9 Мая, дом № 3 в мкр. Большая Волга граждан будут принимать Елена Смирнова и Андрей Тамонов.

В этот же день в мкр. Черная речка и в Институтской части города, в здании администрации по улице Академика Балдина, дом № 2, в кабинете 116 прием проведет Валерий Николаев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.