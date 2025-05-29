Депутаты Реутова приняли решение об установке еще две мемориальных доски в округе

В Реутове продолжается системная работа по патриотическому воспитанию и сохранению памяти о земляках, проявивших мужество в зоне проведения специальной военной операции. На прошедшем заседании совета депутатов городского округа было принято решение об установке мемориальных досок в честь героев-реутовчан — Виталия Закрутаева и Дениса Шайгарданова, погибших при исполнении воинского долга. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Оба были награждены орденом Мужества посмертно. Увековечение памяти тех, кто пожертвовал собой ради безопасности и независимости нашей страны, является не только знаком глубокой благодарности, но и важным элементом воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма.

В продолжение повестки депутаты уделили внимание вопросам, волнующим участников СВО, вернувшихся к мирной жизни. Как ранее отметил глава муниципалитета Филипп Науменко на оперативном совещании администрации, одним из регулярных обращений от демобилизованных бойцов является просьба сделать городскую инфраструктуру более доступной для свободного передвижения. В ответ на эти обращения, а также в рамках поручений губернатора Московской области Андрея Воробьева, приняты меры по совершенствованию городской среды.

По инициативе главы округа в правила благоустройства территории были внесены изменения, закрепляющие обязательное создание безбарьерной среды при строительстве новых объектов. Это касается как жилых домов, так и общественной инфраструктуры: тротуаров, пешеходных переходов, парков и социальных учреждений.

Цель изменений — обеспечить комфортное передвижение для всех категорий граждан, включая людей с ограниченными возможностями, родителей с детьми, пожилых людей.

Мониторинг территорий, нуждающихся в адаптации, будет проведен в ближайшее время. Особое внимание планируется уделить зонам, где необходимо устранить существующие барьеры — установить пандусы, тактильную плитку, расширить проходы и модернизировать узлы дорожной сети.

Также в рамках совещания обсудили запланированные работы по модернизации системы теплоснабжения и благоустройству. До начала отопительного сезона планируется заменить более двух километров теплотрасс, кроме того, стартует реконструкция двух котельных. Все мероприятия будут проводиться поэтапно, с минимальными неудобствами для населения.

Заместитель главы города Владимир Климов рассказал об итогах реализации программ по созданию комфортной городской среды на дворовых территориях в 2024 году и новых проектах этого года. При комплексном благоустройстве дворовых территорий в прошлом году привели в порядок 16 дворов, в 2025, по плану, такое же количество. В планах также отремонтировать 163 подъезда, 60 — уже сделано. Ремонт асфальтового покрытия в этом году был выполнен в 12 дворах, в том числе ямочный ремонт.

Решения, принятые советом депутатов и администрацией Реутова, направлены на создание комфортного и безопасного городского пространства, в котором каждый житель — от ветерана до школьника — будет чувствовать себя услышанным и защищенным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.