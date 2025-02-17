Депутаты рассказали жителям Одинцова о реализации народной программы в 2024 году

В Одинцово депутаты Мособлдумы и муниципального совета рассказали жителям о реализации народной программы «Единой России» в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Встречи с жителями округа и трудовыми коллективами проходят на предприятиях, а также в учреждениях образования, культуры, спорта и здравоохранения

Первый заместитель председателя Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Лариса Лазутина в ходе посещения Одинцовского лицея № 6 имени А. С. Пушкина отчиталась перед его педагогическим коллективом о своей депутатской деятельности за 2024 год.

«Рассказала педагогам об основных направлениях законотворческой деятельности Московской областной Думы в 2024 году, о приоритетном направлении — о поддержке участников СВО и членов их семей. В ходе отчета подробно остановилась на вопросах реализации наказов жителей округа, включенных в народную программу партии „Единая Россия“, а также реализации в 2024 году проектов инициативного бюджетирования. На 2025 год инициирован проект на сумму 2 миллиона 423 тысячи рублей для нужд дошкольного отделения — детского сада № 21. Идем только вперед, и никогда не останавливаемся на достигнутом», — сообщила Лариса Лазутина.

Председатель совета депутатов Одинцовского городского округа Татьяна Одинцова также отчиталась о проделанной работе за 2024 год перед жителями Одинцово.

«На протяжении многих лет мы делаем наш родной Одинцовский округ лучше и комфортнее, исполняем наказы наших жителей. Многое сделано в городском округе, построены школы и детские сады, отремонтированы учреждения здравоохранения и культуры, особое внимание уделяется благоустройству, безопасным дорогам, развитию культурных и нравственных ценностей!», — поделилась Татьяна Одинцова.

Депутат обратила особое внимание на то, какую большую помощь для СВО оказала партия «Единая Россия» в 2024 году. 11,5 тонн гуманитарной помощи было отправлено на фронт от местного отделения партии в прошлом году.

«На протяжении 2024 года мы занимались регулярным сбором и отправкой гуманитарной помощи участникам СВО, жителям зоны СВО и прифронтовых территорий, беженцам, поддерживали семьи бойцов СВО. Создан проект „Сильные духом“, в рамках которого оказывается поддержка участников СВО, проходящих реабилитацию после тяжелых ранений», — подчеркнула Татьяна Одинцова.

По ее словам, наряду с федеральными, региональными мерами поддержки введены и муниципальные меры поддержки ветеранов и участников СВО.

«Так, к примеру, на базе Центра поддержки участников СВО и их семей оказывается адресная социальная поддержка, помощь в устройстве ребенка в ясли, детский сад или школу рядом с домом, помощь в поиске работы, оказание юридической консультации, оказание психологической помощи», — рассказала Одинцова.

Татьяна Одинцова также рассказала о 4-х благоустроенных детских игровых площадках по программе Губернатора Московской области, 30-ти детских и 15-ти спортивных площадках.

Татьяна Одинцова активно участвовала в организации и проведении общественно-политических, культурно-массовых мероприятий и партийных акций. Это акции «Ветеран живет рядом», «Собери ребенка в школу», «Коробка храбрости», «Елка желаний», — всего 287 мероприятий в 2024 году!

Руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Одинцовского городского округа Светлана Дейвис представила отчет о проделанной работе за 2024 год перед коллективом Часцовского дома культуры и жителями в поселке Часцы.

«Рассказала о реализации государственных программ в Одинцово, выполнении поручений в рамках народной программы партии, мерах социальной поддержки работников образования и помощи военнослужащим СВО. В округе построено в 2024 году 5 школ, 3 детских сада. Это школа на 550 мест в поселке Горки 2, на 550 мест в селе Немчиновка, на 200 мест школа „Надежда“, детские сады на 130 мест в городе Одинцово, ЖК „Семейный“, на 130 мест в городе Одинцово, ЖК „Семейный“ и на 60 мест в ЖК „Одинцово-1“, — поделилась Светлана Дейвис.

Также Дейвис затронула тему здравоохранения. Она рассказала, что в 2024 году в Одинцовском округе открылись эндокринологический центр, пункт скорой медицинской помощи в поселке Сосны, симуляционный центр в городе Одинцово.

«Началось строительство консультативно-диагностического центра в селе Ромашково, поликлиники в ЖК „Гусарская Баллада“ на 500 посещений в смену, поликлиника в микрорайоне. „Одинцово-1“ на 390 посещений в смену, детской поликлиника в городе Звенигород на 500 посещений в смену», — сказала Дейвис.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.