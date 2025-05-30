Депутаты проверили благоустройство лесопарка «Банный лес» в Красноармейске

На месте партийцы пообщались с представителем подрядной организации, который отчитался о текущем этапе работ. В настоящее время ведется активная подготовка грунта для строительства павильона проката, а уже на следующей неделе планируется приступить к забивке свай. Параллельно рабочие занимаются обустройством пешеходных дорожек, которые сделают прогулки по лесопарковой зоне еще более комфортными и доступными.

Совсем скоро в «Банном лесу» появится современное уличное освещение, что значительно повысит безопасность и уют территории в вечернее время. Согласно проекту, здесь будет обустроено 15 различных функциональных площадок, предназначенных для отдыха, спорта и досуга жителей. Все работы планируется завершить в третьем квартале этого года, что позволит красноармейцам наслаждаться обновленным пространством уже этим летом.

«Благоустройство таких ключевых зон отдыха, как „Банный лес“, является одним из наших приоритетов в рамках партийного проекта „Городская среда“. Мы видим, что работы идут в соответствии с графиком, и это не может не радовать. Совсем скоро жители Красноармейска получат прекрасное, современное место для активного и спокойного отдыха, прогулок и занятий спортом. Мы продолжим держать этот объект на постоянном контроле, чтобы проект был реализован максимально качественно и в установленные сроки», — сказал Дмитрий Кульков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.