Депутаты провели более 300 мероприятий в Подмосковье за прошедшую неделю

Депутаты «Единой России» провели более 300 мероприятий в городских округах Подмосковья за прошедшую неделю. Всего с 3 по 9 февраля в городских округах Московской области депутатами было проведено 323 мероприятия. Большинство из них касалось отчетов о депутатской деятельности, передает пресс-служба партии.

Итоги своей работы за 2024 год весь депутатский корпус подмосковного парламента будет представлять до 14 марта.

Кроме того, по словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, депутатский корпус продолжает работать над решением вопросов, с которыми обращаются жители региона. На особом контроле — строительствои ремонт социальных учреждений.

«При поддержке „Единой России“ в Подмосковье продолжается капитальный ремонт объектов образования, здравоохранения и культуры.Мероприятия по контролю за исполнением госпрограмм в части капремонта и строительства социально-значимых объектов должны постоянно быть в фокусе внимания депутатского корпуса наряду с большой отчётной кампанией, которая сегодня проходит во всех муниципалитетах региона», — отметил Игорь Брынцалов.

Он также подчеркнул, что в рамках всех проводимых мероприятий депутатынацелены, прежде всего, на эффективное решение проблем и продуктивное взаимодействие с жителями округов, а также на повышения качества жизни в регионе.

Так, в Сергиевом Посаде за одним столом во Дворце культуры им. Ю. А. Гагарина собрались депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия»Олег Гаджиев и глава городского округа Оксана Ероханова совместно светеранами Великой Отечественной войны и нашими сегодняшними защитниками — участниками специальной военной операции.

«Большая честь и ответственность быть сегодня рядом с теми, кто в суровые годы Великой Отечественной защищал нашу с вами Родину, и с теми, кто беззаветно и преданно делает это сейчас на полях специальной военной операции. Великие люди нашей истории и Герои нашего времени — все они сегодня, в преддверии празднования 80-летия Победы в ВОВ, стали нашими учителями. Оказать помощь в волнующих их вопросах — меньшее, что мы можем для них сделать», — поделился впечатлениями от встречи Олег Гаджиев.

В Бронницах депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Жолобов вместе с депутатом местного Совета, членом фракции «Единая Россия» Александром Кашириным передали бойцам в зону спецоперации мотоцикл.

«В условиях СВО мобильность и скорость передвижения — ключевые факторы для успешного выполнения задач. Мотоциклы обеспечивают быстрое перемещение на позициях, доставку личного состава и грузов. Возможность маневрирования в сложных условиях позволяет на мотоциклах эвакуировать с поля боя легко раненых. Внедорожный мотоцикл вместе с гуманитарным грузом будет доставлен на передовую в ближайшее время», –сказал Жолобов.

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Легковпринял участие в проекте ВШГУ Президентской академии и встретился с молодыми ученными. С участниками образовательной программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования он поделился личным опытом.

«В любом деле, будь то спорт или наука к результату приходится идти долго, встречая на своем пути и поражения и неудачи. Но только так можно достигнуть бесценной победы. Сегодня государство через различные, в том числе образовательные, программы поддерживает молодых специалистов. Цель этих инвестиций вполне окупаема. Сегодняшним молодым людям предстоит уже в ближайшем будущем решать амбициозные задачи научно-технологического развития России», — подчеркнул Александр Легков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.