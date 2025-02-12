Депутаты продолжают отчитываться перед жителями Красногорска о результатах своей работы

В военном городке Павшино депутаты пятого избирательного округа Виталий Ласкавец, Олег Синицын и Любовь Одинцова отчитались о проделанной работе за прошедший год, передает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Изменения коснулись не только придомовых территорий, но и памятников. На стелах обновили надписи, а на мемориальной площади провели общий ремонт.

«Сейчас у нас намечается большая застройка на берегу Москвы-реки. Жителей интересует, как это скажется на их здесь проживании, какие есть плюсы и минусы. Есть вопрос с выездом из городка, его тоже решаем», — рассказал Виталий Ласкавец.

Среди актуальных вопросов особое место занимает благоустройство. За 2024 год в городке положили новое покрытие пешеходной дорожки возле дома № 6, а также расширили автомобильную парковку. На повестке дня — замена дорожных покрытий и ливневых канализаций.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.