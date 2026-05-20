Депутаты подвели итоги развития Дмитровского округа

Отчет о развитии спорта, образования и экологии прошел в Центре детского творчества «Радуга» в Дмитровском округе. О результатах работы за последние годы рассказали депутат Госдумы Денис Кравченко и депутаты Мособлдумы Марина Шевченко и Александр Орлов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Отраслевой отчет в рамках кампании «Подмосковье. Есть результат!» состоялся для сотрудников спортивных учреждений округа. Денис Кравченко рассказал о развитии спортивной инфраструктуры.

В 2025 году после капитального ремонта открылся бассейн «Бриз», построенный в 1988 году. Это единственный в округе бассейн с отдельной детской чашей для обучения плаванию детей до 7 лет. Объект обновили по Народной программе партии, сейчас он соответствует стандартам Минспорта. Также модернизирован стадион «Торпедо», где появилось новое спортивное ядро с футбольным полем, беговыми дорожками и блоком ГТО, отремонтировано правое крыло Ледового дворца. В бассейнах «Кашалот» и «Дельфин» установили подъемники для маломобильных жителей.

Марина Шевченко сообщила о развитии системы образования. За пять лет в округе построили школу на 1100 мест в Дмитрове и школу на 550 мест в поселке Останкино. Капитальный ремонт провели в школе № 8, детском саду «Колосок», Дмитровском техникуме и филиале медколледжа.

«За эти годы мы держали на контроле состояние образовательных учреждений. По Народной программе партии «Единая Россия» проведены плановые ремонты, закуплено современное оборудование. Наша задача — чтобы дети Дмитровского округа учились в комфортных и безопасных условиях», — подчеркнула Марина Шевченко.

Александр Орлов отметил, что в Подмосковье рекультивировали 27 полигонов твердых коммунальных отходов. В Дмитровском округе закрыли полигон «Непейно» площадью более 12 гектаров, что улучшило условия жизни 165 тысяч человек. За пять лет в округе очистили 121 пруд и озеро, а в рамках акции «Чистый берег» привели в порядок 42 береговые линии.

В завершение встречи депутаты поблагодарили работников спортивной отрасли и призвали жителей участвовать в подготовке предложений в новую программу партии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.