Депутаты Подольска проголосовали за ежемесячную доплату молодым учителям

В Подольске прошло очередное 64-е заседание Совета депутатов городского округа Подольск под председательством Алексея Никулина. В нем приняли участие глава городского округа Подольск Григорий Артамонов и замглавы городского округа Ольга Шашкова. Парламентарии утвердили дополнительные меры поддержки педагогов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Теперь компенсацию за аренду жилья в размере 20 тыс. рублей смогут получать учителя иностранных языков. В школах сейчас дефицит этих педагогов. Молодые педагоги смогут рассчитывать на ежемесячную стимулирующую выплату в размере 5 тыс. рублей на протяжении 3 лет, пока они считаются молодыми специалистами.

Дали согласие на передачу в муниципальную собственность уличного спортивного комплекса «Богатырь» для благоустройства дворовой территории возле дома № 10 на улице Халатова в Залинейном микрорайоне.

Всего на повестку вынесли 11 вопросов, в том числе внесение изменений в устав и генеральный план муниципалитета. Проголосовали за утверждение положения о порядке выкупа жилых помещений муниципального жилищного фонда, предоставленных по договорам коммерческого найма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.

«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.