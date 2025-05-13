Депутаты переизбрали Владимира Волкова главой городского округа Люберцы

Накануне состоялось заседание совета депутатов городского округа Люберцы, на нем главой городского округа Люберцы был избран Владимир Волков. Об этом сообщает пресс-служба администрации окуга.

«Завершился конкурс по отбору кандидатур на должность главы Городского округа Люберцы. Сегодня на заседании Совета депутатов их имена огласил председатель конкурсной комиссии, представитель министерства территориальной политики Московской области Юрий Надточей», — отметил председатель окружного Совета депутатов Петр Ульянов.

Он напомнил, что с 18 апреля по 1 мая текущего года проводился прием документов от кандидатов. В этот период поступили заявки от троих претендентов.

«Рассмотрев заявки кандидатов, изучив их послужной список и профессиональные навыки, большинством голосов Совет депутатов избрал главой Городского округа Люберцы Владимира Волкова», — заключил Ульянов.

Также депутаты рассмотрели вопросы по приведению в соответствие правовых и иных документов, связанных с объединением в единый муниципалитет Дзержинского и Люберцы, а также присоединением к нему части территории Раменского.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.