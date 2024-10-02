Депутаты Павловского Посада проверили обновленный лицей № 2 после капремонта

В среду двери второго образовательного корпуса МОУ «Лицей № 2 имени В. В. Тихонова» в Павловском Посаде открылись для учеников и преподавателей после масштабного капитального ремонта. Работы были проведены в рамках народной программы партии «Единая Россия» и партийного проекта «Новая школа». Об этом сообщает пресс-служба партии.

Лицей № 2 посетили депутаты Совета депутатов фракции местного отделения «Единой России» Наталья Золина, Павел Ненашев, Игорь Черенков, Ольга Дорофеева, Василий Ерохин, Юлия Архипова и Дмитрий Новиков, чтобы лично оценить результаты проведенной работы.

Капитальный ремонт лицея № 2 включал модернизацию всех учебных помещений, полную замену инженерных коммуникаций и установку нового оборудования. Особое внимание было уделено созданию комфортных условий для учащихся и педагогов, а также безопасности учебного процесса. Обновленные учебные классы стали светлыми и просторными, оснащенными современными образовательными технологиями. Особое внимание было уделено проверке благоустройства школьного двора и спортивного ядра. Эти изменения не только способствуют повышению качества образования, но и делают процесс обучения более интересным и мотивирующим для школьников.

«В лицее № 2 произошли значительные изменения, направленные на повышение уровня образования. Говоря о капитальном ремонте школ, мы имеем в виду не просто замену окон или покраску стен. Речь идет о будущем, о возможностях, которые открываются для детей благодаря новым технологиям и современным образовательным стандартам. Сегодняшние успехи в реализации капитального ремонта образовательных учреждений — это результат совместных усилий партии, учителей и родителей. Лицей № 2 является ярким примером того, как можно и нужно создавать условия для качественного обучения школьников», — отметила Наталья Золина.

В ходе визита депутаты также обсудили с педагогическим коллективом и руководством лицея № 2 перспективы дальнейшего развития образовательной среды и создания новых возможностей для учеников.

Капитальный ремонт лицея № 2 имени В. В. Тихонова стал важным событием для Павлово-Посадского городского округа. Проект «Новая школа» продолжает реализацию задач по модернизации школ и созданию условий для качественного обучения, а «Единая Россия» держит на контроле все этапы исполнения народной программы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.