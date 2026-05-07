Депутаты оценили благоустройство дворов в Дмитровском округе

Депутаты Госдумы Денис Кравченко и Мособлдумы Марина Шевченко 6 мая встретились с жителями улицы Космонавтов в Дмитрове и подвели итоги благоустройства округа. Встреча прошла на детской площадке у дома № 56, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие состоялось на новой игровой площадке у дома № 56. Здесь установлены безопасные качели, горки и спортивные элементы. По данным администрации, с 2021 года в Дмитровском округе комплексно благоустроили 82 двора и установили 53 детские игровые площадки.

«Эта площадка — место, где растут наши дети, где они играют, общаются, учатся дружить. Мы видим, как изменился двор: стало светлее, безопаснее, уютнее. Это прямое доказательство того, что Народная программа работает», — отметил Денис Кравченко.

Марина Шевченко подчеркнула, что благоустройство одного двора влияет на жизнь целого микрорайона.

«За пять лет в Дмитровском округе отремонтировано 709 подъездов, 248,5 километра дорог, благоустроены сквер имени Генерала Кузнецова и Советская площадь. Все это благодаря вашим наказам», — сказала Марина Шевченко.

Денис Кравченко добавил, что жители могут направить предложения в новую Народную программу в местной общественной приемной «Единой России», по телефону горячей линии +7 (800) 200-89-50 или на сайте естьрезультат.рф.

Отчетная кампания «Подмосковье. Есть результат» проходит с 22 апреля по 22 июня 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.