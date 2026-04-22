Депутаты открыли эко-акцию в школе №14 Химок

Эко-акция «Чистый мир — светлый ум» прошла 22 апреля в школе №14 в Химках. Депутаты городского округа Юлия Мамай и Надежда Смирнова провели для учеников викторину и мастер-класс, посвященные экологии и культуре общения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие было направлено на формирование ответственного отношения к окружающей среде и развитию гражданской позиции у школьников. В ходе встречи депутаты обсудили с ребятами, что «светлый ум» является основой ответственного поведения — как в вопросах экологии, так и в повседневной жизни.

«Чистый мир начинается с каждого из нас, когда ты понимаешь, что твоя ответственность простирается дальше твоей комнаты. Это и экология, и уважение к окружающим, и умение беречь то, что имеешь. Сегодня мы постарались показать ребятам, что забота о планете может быть интересной и творческой», — отметила Юлия Мамай.

Участники сначала проверили знания о планете и правилах заботы о ней в формате викторины, а затем посетили мастер-класс по созданию сумки из старой футболки. Родители вместе с детьми придумывали дизайн, разрезали ткань и завязывали узлы, превращая ненужные вещи в полезные аксессуары.

«Мы часто говорим об экологии как о чем-то глобальном, но начинается она с малого: с отношения к вещам, к людям и к собственным поступкам», — подчеркнула Надежда Смирнова.

Депутат Евгений Иноземцев добавил, что подобные акции помогают укрепить связь между детьми и родителями и формируют бережное отношение к природе и семейным ценностям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.