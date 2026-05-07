Депутаты отчитались перед работниками культуры в Дмитрове

Отраслевой отчет депутатов Госдумы и Мособлдумы прошел 6 мая в ДК «Созвездие» в Дмитрове. Парламентарии подвели итоги работы в сфере культуры, туризма и поддержки участников СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие депутат Госдумы Денис Кравченко, депутаты Мособлдумы Марина Шевченко и Александр Орлов. Мероприятие прошло в рамках отчетной кампании «Подмосковье. Есть результат» партии «Единая Россия».

Денис Кравченко рассказал о принятии закона «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации», который закрепил правовой статус креативной экономики.

«Сейчас правительство готовит единую стратегию развития креативной экономики, которая откроет дорогу к федеральному проекту с конкретными мерами поддержки. Я уже внес поправки в закон, которые дадут муниципальным органам власти широкий инструментарий для развития инфраструктуры креативных индустрий. Надеюсь, в ближайшем будущем мы увидим в Дмитрове свой креативный кластер», — отметил парламентарий.

Он добавил, что рост внутреннего туризма связан с развитием культурной инфраструктуры и интересом жителей к музеям и туристическим объектам Подмосковья.

Марина Шевченко сообщила о реализованных проектах в округе. В Детской школе искусств провели капитальный ремонт, обновили мебель и музыкальные инструменты. Дмитровская библиотека переехала в новое помещение с современным оборудованием. В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» установили электроподъемники и тактильные экспонаты. Ремонт также прошел в СДК «Мельчевский», ЦКР «Синьковский» и ДК «Керамик».

Александр Орлов рассказал о мерах поддержки участников спецоперации. По его словам, в регионе принято 17 законов и действует 40 мер поддержки. Региональное отделение партии направило в зону СВО более 20 тыс. тонн гуманитарной помощи, из них 500 тонн — от Дмитровского округа.

В завершение встречи Денис Кравченко напомнил о предстоящих выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы и призвал жителей участвовать в формировании новой Народной программы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.