Депутаты окружного Совета помогли жителям Красноармейска выстроить диалог с УК

сегодня в 18:53

Депутаты окружного Совета и уполномоченный главы округа Ольга Алексеева выехали по обращению жителей Красноармейска, передает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.

Ранее жильцы дома 11 по улице Новая жизнь жаловались на работу управляющей компании ООО УК «МКД „Восток“. Основные претензии — неудовлетворительное состояние подъездов, лестниц и стен.

Вместе с представителем УК депутаты осмотрели входные группы и констатировали, что обращение жителей полностью подтвердилось.

«Добились от управляющей компании конкретных обязательств: самое срочное — ремонт лестниц — будет выполнен в ближайшее время. По остальным вопросам нам предоставили гарантийное письмо со сроком до конца I квартала 2026 года», — рассказал председатель Совета депутатов округа Пушкинский Артем Садула.

Артем Садула подчеркнул, что депутатский корпус совместно с жителями будет строго следить за выполнением обязательств управляющей компанией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.