Депутаты обсудили с жителями Химок развитие школ 20 мая

Прием жителей по вопросам образования прошел 20 мая в общественной приемной партии «Единая Россия» в Химках. С горожанами встретились депутат Госдумы Ирина Роднина и депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники встречи обсудили развитие образовательной инфраструктуры, работу школ и детских садов округа, а также предложения жителей, которые планируется учитывать при реализации социальных инициатив.

«Такие встречи — это возможность напрямую слышать запросы людей и вместе находить решения. По наказам жителей в рамках Народной программы «Единой России» в Химках и во всем Подмосковье открывают школы, строят новые детские сады, спортивные центры и учреждения культуры», — отметила Ирина Роднина.

Отдельное внимание уделили предстоящему электронному предварительному голосованию партии, по итогам которого определят кандидатов для участия в осенних выборах в Государственную думу и Мособлдуму.

«Открытый диалог с жителями помогает формировать решения, которые действительно востребованы. Предварительное голосование — это возможность для каждого жителя Подмосковья принять участие в формировании будущей команды, которая будет представлять интересы региона», — подчеркнул Владислав Мирзонов.

Принять участие в предварительном голосовании могут жители региона старше 18 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте PG.ER.RU с подтверждением через портал Госуслуги. На платформе размещена информация о кандидатах, их программах и видеопрезентациях.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.