Депутаты обсудили развитие добровольчества и молодежной политики в Подмосковье

В Дубне для местного Совета депутатов состоялся семинар-совещание на тему «Добровольчество и реализация молодежной политики в Московской области». Организаторами мероприятия выступили два профильных комитета Мособлдумы — по местному самоуправлению и по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В работе семинара приняли участие члены Московского областного молодежного парламента, представители «Молодой Гвардии» Подмосковья и студенты университета «Дубна». В формате ВКС к совещанию присоединились представители органов местного самоуправления городских округов Волоколамский, Жуковский, Реутов, Королев, Серпухов, Фрязино, Черноголовка.

Открыл мероприятие председатель Комиссии по взаимодействию с органами местного самоуправления муниципальных образований региона по вопросам законопроектной деятельности, член Комитета по местному самоуправлению Олег Жолобов. Он рассказал о целях и задачах комиссии, которую возглавляет, сделав акцент на главной теме — новых вызовах в направлении развития молодежной политики в Подмосковье.

«17 августа этого года правительством России утверждена Стратегия реализации молодёжной политики в Российской Федерации на период до 2030 года. Она направлена на передачу от старшего поколения к младшему традиционной российской культуры, духовно-нравственных ценностей, воспитание ответственного и деятельного поколения патриотов своей Родины, максимальное раскрытие потенциала молодежи в достижении национальных целей развития. Стратегия обозначила актуальные задачи, что станет импульсом для законотворчества и принятия новых решений, направленных на дальнейшее развитие молодежной политики», — подчеркнул председатель комиссии.

Линара Самединова, председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике, выступление коллеги продолжила.

«С чего нам начать работу? С того, что понять, как выстроить коммуникацию с молодежным парламентом городского округа и области, как создавать и поддерживать некоммерческие организации, волонтерские объединения, молодежные сообщества на уровне городского округа, чем они могут быть полезны территории, депутатскому корпусу. То есть нам необходимо выстроить эффективную работу с нашей молодежью на всех уровнях», — обозначила Самединова цели на будущее.

Также своим мнением сегодня делились представители молодежи. Все были едины в том, что грамотно-выстроенная молодежная политика важна особенно сейчас, в непростое время.

«На мой взгляд, одна из целей мероприятия — поделиться практиками в сфере молодежной политики между теми, кто имеет к ней отношение. Очень важно регулярно сверять часы и обозначать задачи для сохранения общего понимания. Интерес к теме у участников мероприятия значительный. Думаю, что все участники форума-семинара почерпнут для себя полезную информацию, ведь очень важно держать руку на пульсе происходящего в сфере молодежной политики сейчас, чтобы нынешнее молодое поколение достойно показывало себя в дальнейшем», — отметил руководитель комитета по молодежной политике Московского областного молодежного парламента Максим Кураков.

Председатель Комитета по местному самоуправлению Владимир Барсуков в своем выступлении обратил внимание на то, что молодежь может принимать участие в местном самоуправлении городского округа с 18 лет, например, избираться муниципальным депутатом, сельским старостой или с 16 лет стать членом территориального общественного самоуправления.

При этом акцент сделал именно на поддержке молодежных инициатив.

«Молодые люди должны быть, и могут быть инициаторами изменений городской среды, проектов в образовании, культуре и спорте», — сказал он.

Многие ребята сразу начали думать о будущих инициативах. Особую активность проявили студенты университета «Дубна».

«Хочется быть заметным, делать что-то, что потом останется. Мы с ребятами обсудили вынесение на повестку Молодежного парламента инициативы о расширении транспортного парка, который бы заезжал в Конгресс-центр», — поделилась мыслями студентка университета «Дубна» Екатерина Дерябина.

В ходе беседы коснулись и вопросов совместного выполнения задач федерального, регионального и муниципального уровней, в том числе в связи с проведением СВО, помощи пострадавшим жителям Курской области.

«На мероприятие было зарегистрировано 112 участников, большая часть из них, 64 — молодые люди, на которых и были направлены все выступления участников семинара. А они уже должны осмыслить услышанное, поделиться полученной информацией. Замечательно, что сейчас молодёжь хочет и может зарабатывать мозгами. Сегодня для них есть масса возможностей проявить себя. Сегодня мы определили векторы развития. Будем работать дальше», — подвел итоги совещания Олег Жолобов.

Мероприятие завершилось церемонией награждения — почетными грамотами Комитета по местному самоуправлению отметили представителей администрации, депутатов, волонтеров, оказывающих содействие и помощь мобилизованным, семьям участников СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.