Депутаты обсудили патриотическое воспитание в школе Красноармейска

В Центре образования №2 Красноармейска 23 марта прошла встреча с депутатом Мособлдумы Александром Легковым и представителями Пушкинского округа. Участники обсудили вопросы патриотического воспитания школьников и поддержку участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие депутат Московской областной думы Александр Легков, депутаты округа Пушкинский Дмитрий Кульков и Михаил Сухарев, а также уполномоченный главы округа Ольга Алексеева. С педагогическим коллективом обсудили формирование у школьников гражданской ответственности и понимания значимости поддержки военнослужащих. Депутаты подчеркнули, что это направление остается одним из приоритетов общественной деятельности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.