Депутаты Наро-Фоминска 23 сентября решили добавить 48 имен на мемориал

На заседании 23 сентября депутаты Наро-Фоминского городского округа внесли изменения в действующие правовые акты, чтобы привести их в соответствие с федеральным и региональным законодательством.

Депутаты также решили добавить на мемориал «Черный тюльпан» в парке Памяти Наро-Фоминска имена еще 48 земляков, погибших при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Кроме того, совет депутатов дал старт конкурсному отбору в молодежный парламент при совете. Участники парламента смогут обсуждать вопросы развития округа и предлагать инициативы.

Часть решений касалась организации работы местного самоуправления. Полный перечень принятых решений опубликован на официальном сайте округа nfreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность совместной работы с Мособлдумой. Глава региона отметил необходимость проактивных действий.

«Хотел поблагодарить за заметную лепту в трансформацию ряда поправок в законы, которые были поддержаны. Они имеют принципиально важное значение. Мы и дальше будем предлагать инициативы. Здесь нам нужна профессиональная кропотливая и внимательная работа нашего депутатского корпуса. У нас большое и значимое представительство как в верхней, так и в нижней палате парламента», — сказал Воробьев.