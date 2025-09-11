Депутаты напомнили о важности голосования на предстоящих выборах

Депутаты Московской областной думы от «Единой России» рассказали, почему для избирателей важно принять участие в предстоящих выборах в рамках Единого дня голосования, передает пресс-служба партии.

Жителям Подмосковья предстоит выбрать депутатов в Советы депутатов Балашихи, Подольска, Дмитрова, Лыткарино, Фрязино, Шатуры, Электростали и Молодежного, в Луховицах пройдут довыборы на одно вакантное место. Голосование будет трехдневным — 12, 13 и 14 сентября. Партия выдвинула 196 кандидатов, все они были успешно зарегистрированы.

Как отметил депутат Мособлдумы Михаил Ждан, 12 сентября является важной датой, когда россияне получат возможность реализовать одно из своих фундаментальных прав — право выбирать.

«От нашего выбора зависит, каким будет наше будущее: какие законы будут приняты, какие социальные инициативы получат поддержку, как будет развиваться наша экономика», — указал парламентарий.

Депутат Олег Рожнов, в свою очередь, напомнил, что предстоящие выборы имеют большое значение для развития каждого муниципалитета.

«Именно на этом уровне принимаются решения, которые напрямую влияют на повседневную жизнь — благоустройство дворов, работа коммунальных служб, развитие социальной инфраструктуры», — пояснил он.

Первый заместитель секретаря подмосковного отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын отметил принципиальную важность осуществления процесса волеизъявления граждан в полном соответствии с законодательством.

«Должен быть учтен голос каждого избирателя. Наша партия традиционно делает ставку на открытость, прямой диалог с россиянами и вдумчивое решение имеющихся у нихпроблем. Утвержденные „Единой Россией“ кандидаты являются инициативными люди, которые полностью готовы работать на благо своих избирателей», — подчеркнул Денис Перепелицын.

Подмосковная «Единая Россия» подготовила около 600 наблюдателей на предстоящие выборы.

На каждой участковой избирательной комиссии (УИК) будет как минимум один наблюдатель, который будет представлять кандидата, выдвинутого от партии.

Напомним, отдать свой голос за кандидатов можно будет как очно, придя на избирательный участок, так и в электронной форме с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Проголосовать в ЕДГ2025 могут избиратели только 9 округов, в которых в этом году пройдут выборы — Балашихи, Дмитровского округа, Лыткарино, округа Молодежный, Подольска, Фрязина, Шатуры, Электростали и Луховиц.

Выборы пройдут 14 сентября на 593 участках. 1060117 избирателям предстоит выбрать 196 депутатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.