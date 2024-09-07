Депутаты Мособлдумы проверили работу избирательных участков в Апрелевке

Заместитель Председателя Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов в первый день голосования посетил избирательные участки в Апрелевке. Пообщался с наблюдателями и членами избирательных комиссий, передает пресс-служба партии.

«На всех участках доброжелательная и безопасная обстановка, созданы все условия голосования. Важно, что процесс голосования проходит без нарушений и является максимально прозрачным. В дни голосования на участках Подмосковья работает более 1,5 тыс. наблюдателей от Единой России и кандидатов», — рассказал Олег Рожнов.

По словам Александра Баранова, который проверил работу УИКов и комиссии во второй день, жители одномандатного избирательного округаголосуют на 7-ми участках, расположенных в Апрелевской средней школе № 1, в ДК «Апрелевка» и в здании администрации.

«С самого утра атмосфера на участках хорошая, рабочая. Помещения для голосования оборудованы кабинками и урнами, на участках есть информационные стенды. За соблюдением порядка следят сотрудники правоохранительных органов. На участках созданы все условия для комфортного участия жителей в выборах», — отметил Александр Баранов.

На территории Наро-Фоминского городского округа проходят дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа по одномандатному избирательному округу № 1.Проголосовать могут жители Апрелевки, прикрепленные к одномандатному избирательному округу № 1 — 6, 7 и 8 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.