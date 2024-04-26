Депутаты Мособлдумы приняли участие в акции «Диктант Победы» в Подмосковье

В ходе своей рабочей поездки в Раменский городской округ члены комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике приняли участие в Международной исторической акции «Диктант Победы». Мероприятие состоялось на одной из 30 городских площадок — в Раменском историко-художественном музее, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как отметила председатель комитета Линара Самединова, задача акции привлечь внимание к истории, к нашей Победе, к тому, какими героическими поступками она достигалась.

«Считаю, что это очень важная акция, потому что она заставляет каждого из нас еще раз задуматься и понять, как мало мы на самом деле знаем, вспомнить наших Героев и все события войны. И, конечно, снова и снова отдать дань уважения нашим родным и близким, потому что у нас в каждой семье есть свой ветеран. Также отмечу, что это мероприятие стало полюбившейся традицией», — подчеркнула она.

В продолжении депутат добавила, что в 2024 году «Диктант Победы» прошел 6-й раз. В Московской области — на 1 213 площадках. Кроме того, принять участие в акции можно было и онлайн.

Помогали в организации процесса волонтеры — в регионе к этой работе приобщились более 5 тысяч человек, среди которых активисты МГЕР и других общественных объединений.

«Для меня это большая честь участвовать в организации такого масштабного мероприятия. И я, как волонтер Раменского округа, когда мне предложили в этом поучаствовать, ни минуты не думала и согласилась, конечно же. Диктант Победы направлен на сохранение памяти о наших героях и их подвигах, а это особенно важно для нашего подрастающего поколения на сегодняшний день», — поделилась волонтер Кристина Пилипенко.

В этом году задания диктанта посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы, а также другим юбилейным датам.

Организаторы «Диктанта Победы» — партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Россотрудничество, Российский союз ветеранов, Рособрнадзор, Фонд стратегических инициатив Музея Победы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.