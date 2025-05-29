Депутаты Люберец передали ветеранам ВОВ из Дзержинского бытовую технику

Депутаты из Люберец Илья Яковец и Алексей Кочетков передали бытовую технику труженицам тыла и бывшей узнице фашистских концлагерей из Дзержинского. Ранее с соответствующими обращениями женщины обратились в муниципальную общественную приемную «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Навестили Надежду Сергеевну Филатову, Нину Сергеевну Серебрякову и Зинаиду Кирилловну Никитину. Вручили им пылесосы и микроволновую печь. Их истории — живая летопись Победы, это необходимо бережно хранить и передавать следующим поколениям», — отметил Илья Яковец.

Надежда Филатова поблагодарила депутатов окружного Совета, отметив их внимание и особый подход.

«Чувство признательности со стороны молодого поколения — это лучшая награда за трудовые подвиги. Особенно это ценно в преклонном возрасте», — добавила Надежда Филатова.

С начала года в общественную приемную «Единой России» Люберец поступило более 320 обращений. Из них — порядка 30 от ветеранов Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.