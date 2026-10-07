Депутаты Королева приняли обновленный устав города

Совет депутатов Королева 7 октября принял обновленный устав города на заседании под председательством Александра Ходырева. Документ привели в соответствие с требованиями федерального законодательства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Изменения в устав Королева внесли в соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Перед принятием документа провели все установленные законом процедуры. Проект прошел экспертизу в управлении министерства юстиции РФ по Московской области. В мае 2026 года ведомство направило предложения по его корректировке. Все замечания устранили, после чего проект получил необходимое согласование.

3 сентября состоялись публичные слушания, на которых проект обсудили с жителями города. Результаты слушаний опубликовали на сайте администрации городского округа.

Обновленный устав направят на регистрацию в министерство юстиции Московской области для дальнейшего оформления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что никакие решения без одобрения и доверия жителей приниматься не должны.

«Прежде чем принимать какие-либо решения — (нужно — ред.) опираться только на мнение общественного совета, муниципалитета, совета депутатов и, конечно, главы. Никакое решение сверху навязано не будет. Только снизу. Это не значит, что мы не можем инициативно предлагать то или иное мероприятие. Это значит, что без поддержки на земле <...> городить огород мы не имеем права. Вот принцип», — сказал Воробьев.