Депутаты Калтана избрали мэром Константина Коробкина
В Кузбассе выбрали нового мэра Калтана
В Кузбассе депутаты выбрали нового мэра Калтана. Должность занял Константин Коробкин, сообщает Сiбдепо.
О назначении сообщили в администрации города. Кандидатуру Константина Коробкина депутаты поддержали на собрании.
Согласно информации на странице нового мэра в социальной сети, он окончил Сибирский государственный индустриальный университет и является уроженцем Прокопьевска. После избрания Коробкин опубликовал в аккаунте во «ВКонтакте» фотографию стелы «Калтан».
Прежний глава города Игорь Голдинов накануне объявил об уходе с должности. Он возглавлял Калтан около 15 лет.
