Депутаты Калтана избрали мэром Константина Коробкина

О назначении сообщили в администрации города. Кандидатуру Константина Коробкина депутаты поддержали на собрании.

Согласно информации на странице нового мэра в социальной сети, он окончил Сибирский государственный индустриальный университет и является уроженцем Прокопьевска. После избрания Коробкин опубликовал в аккаунте во «ВКонтакте» фотографию стелы «Калтан».

Прежний глава города Игорь Голдинов накануне объявил об уходе с должности. Он возглавлял Калтан около 15 лет.

