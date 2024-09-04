Депутаты и жители Подольска передали маскировочные сети и нашлемники бойцам СВО

В волонтерском центре мкр. Красная Горка на улице Садовой, 5 в Подольске провели две отгрузки гумпомощи участникам специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Первую партию передали жителю округа Андрею, который неоднократно отвозил помощь на передовую. В течение недели военнослужащие получат масксети, нашлемники, медикаменты, маскировочные халаты, толстовки и нижнее белье.

Также добровольцы Волонтерского центра собрали гумгруз военному с позывным Стич. Молодой человек сейчас находится в отпуске, поэтому забрать маскировочные сети, нашлемники и лекарственные препараты приехал вместе с мамой Еленой. В ближайшее время он лично доставит все необходимое товарищам.

В Волонтерском центре микрорайона Красная Горка продолжается плетение армейских покрытий для защитников. Присоединиться к доброму делу можно по пяти адресам:

ВЦ «Красная горка», ул. Садовая, 5;

МУ ДТМ СП «Молодëжный», ул. Почтовая, 8;

КПЦ «Дубровицы», п. Дубровицы, 65а;

ДК «Металлург», мкр. Львовский, ул. Горького, 5;

СДК «Молодëжный», п. Молодёжный, 30.

Передать продукты и вещи можно через Волонтерский центр на ул. Ульяновых, 1, и сортировочный пункт на ул. Парковой, 34. Информация по телефону: 8 (496) 750-04-93.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.