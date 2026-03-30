Депутаты Госдумы провели переговоры в США

Российские депутаты посетили США и договорились с американскими коллегами о создании группы по связям между парламентами двух стран, сообщает Общественное Телевидение России .

Визит состоялся 26 марта. Делегация встретилась не только с конгрессменами, но и провела ряд закрытых переговоров. Член палаты представителей США Анна Паулина Луна, пригласившая депутатов, организовала для них экскурсию по Капитолию.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова признала, что поездка была сопряжена с рисками.

«Мы, конечно, достаточно рисковали, потому что неизвестно, как могло все пойти. Хотя, понятно, Анна Паулина давала гарантии, что все будет хорошо. И, слава Богу, все так и получилось. Поэтому мы надеемся на ответный визит. Мы поставили достаточно много вопросов и их обсудили», — рассказала депутат.

По словам Журовой, официальный визит парламентской делегации такого уровня в США состоялся впервые более чем за 20 лет. Главным итогом стало понимание необходимости выстраивать диалог на парламентском уровне после контактов президентов России и США.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что парламентская дипломатия ранее была приостановлена из‑за санкций.

«Сейчас шаг за шагом на разных уровнях ведется эта вот работа. И каждое такое движение имеет определенный результат сближения. [Отношения] надо восстанавливать. Знаете, разрушить легко, а вот восстанавливать сложно», — подытожил он.

