Депутаты Госдумы отчитались о проделанной работе в Лосино-Петровском

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав совместно с депутатом Государственной думы Александром Толмачевым провели серию отчетов о проделанной работе перед разными целевыми аудиториями, включая депутатов совета депутатов и жителей округа, сообщает пресс-служба депутата.

Мероприятия прошли в рамках реализации партийных проектов и были направлены на подведение итогов деятельности за текущий период.

За последнее время депутат Государственной думы Александр Толмачев провел четыре отчета, в которых подробно рассказал о достигнутых результатах и планах на будущее.

Секретарь местного отделения партии Сергей Джеглав, в свою очередь, организовал три отчетных мероприятия, где представил жителям округа информацию о реализации ключевых проектов и инициатив.

«Мы продолжаем выполнять свои обязательства перед жителями и стремимся сделать жизнь в нашем округе лучше. Каждый шаг, который мы делаем, направлен на то, чтобы наши граждане чувствовали себя комфортно и уверенно в завтрашнем дне», — отметил в своем выступлении Сергей Джеглав.

Он подчеркнул, что все проекты реализуются при активном взаимодействии с населением, что позволяет оперативно решать насущные вопросы.

Команда партии «Единая Россия» под руководством Сергея Джеглава и Александра Толмачева выполнила множество важных задач. В сфере ЖКХ была полностью заменена система тепловых сетей в деревне Мизиново, центральной части городского округа, рабочем поселке Свердловский, деревне Корпуса и микрорайоне «Солнечный». Также проведен капитальный ремонт котельных, что значительно повысило качество предоставляемых коммунальных услуг.

В рамках благоустройства были приведены в порядок 12 народных троп, сквер поселка Биокомбината и набережная Суворовских прудов. Кроме того, модернизированы три детские площадки по программе Губернатора Московской области Андрея Воробьева. Эти меры направлены на создание комфортной городской среды для семей с детьми.

Особое внимание уделяется строительству социально значимых объектов. На данный момент завершается возведение поликлиники, которая будет принимать до 320 пациентов в смену, а также начато строительство новой школы в Лукино-Варино. В поселке Свердловский был построен мини-стадион, что позволит местной молодежи заниматься спортом и проводить активный досуг.

Важным этапом стала реализация масштабной государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». В рамках программы было расселено 28 домов в центральной части города, что улучшило жилищные условия для многих семей.

Партия также активно поддерживает участников специальной военной операции и их семьи. Оказывается всесторонняя помощь, включая медицинскую реабилитацию, обеспечение лекарственными и техническими средствами, санаторно-курортное лечение и профессиональное переобучение.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы поддержать наших бойцов и их близких», — отметил Сергей Джеглав.

«Это большая командная работа, направленная на улучшение качества жизни лосинопетровцев. Мы активно взаимодействуем с жителями, проводим встречи в формате «Выездной администрации», пешие обходы территории и личные приёмы. Только так мы можем добиться реальных изменений», — подчеркнул Александр Толмачев.

Продолжая отчет, представители партии рассказали о планах на будущее. В частности, планируется дальнейшее развитие инфраструктуры, благоустройство новых общественных пространств и реализация проектов, направленных на поддержку молодежи и старшего поколения.

Мероприятия вызвали положительный отклик среди жителей округа. Многие отметили, что такие встречи помогают наладить диалог между властью и населением, а также способствуют оперативному решению проблем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.