Депутаты Егорьевска держат на контроле наказы избирателей

Депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Георгий Аксенов в рамках реализации партийного проекта «Новая школа» посетил детский сад в селе Починки, чтобы ознакомиться с результатами работы по замене оконных блоков, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Этот наказ избирателей был принят в ходе предвыборной кампании и вошел в Народную программу партии. Благодаря включению мероприятия в муниципальную программу на 2025 года наказ удалось исполнить.

Вместе с работниками детского сада и представителями родительской общественности депутат оценил качество выполненных работ. Ремонт был осуществлен добросовестно и аккуратно. Теперь в детском саду нет ветхих деревянных оконных блоков, что значительно повышает комфорт и помогает поддерживать оптимальный тепловой режим.

«Замена окон — это не только улучшение внешнего вида учреждения, но и, прежде всего, забота о комфорте и безопасности наших детей. Работы выполнены качественно, и теперь мы можем быть уверены, что в помещениях будет тепло и уютно. Мы продолжаем держать на контроле все наказы избирателей и будем делать все возможное для улучшения условий жизни в нашем округе», — отметил депутат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.