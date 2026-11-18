Руслан Смашнев стал главой Долгопрудного по итогам открытого голосования на заседании совета депутатов 18 ноября. Его кандидатуру поддержали единогласно, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Совет депутатов Долгопрудного на очередном заседании 18 ноября избрал главу городского округа. Открытое голосование прошло в соответствии с законодательством Московской области о сроках полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований и положением о конкурсе по отбору кандидатур на эту должность. Депутаты единогласно поддержали Руслана Смашнева.

Смашнев поблагодарил депутатов и в их лице жителей Долгопрудного за доверие. Он отметил, что уже включился в актуальную городскую повестку, видит запросы населения и приложит все усилия для улучшения ситуации в городе.

Руслан Смашнев приступил к работе в качестве временно исполняющего полномочия главы Долгопрудного 5 октября. До этого он был членом совета федерации Федерального собрания Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев представил временно исполняющего полномочия главы закрытого административно-территориального образования Молодежный Андрея Михайлова.

«С 20 февраля полномочия главы Молодежного исполняет Андрей Васильевич Михайлов. Андрей Васильевич долгое время работал в муниципальной команде Наро-Фоминского округа. Вы сопровождали политическую работу и встречи с жителями. Очень надеюсь, что вы и дальше будете реализовывать уверенно, и достойно выполнять задачи на вверенной вам территории», — сказал губернатор.