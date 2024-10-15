Депутаты-члены фракции ЕР отчитаются перед жителями Подмосковья в начале 2025 г

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов во вторник на заседании Московского областного Совета руководителей фракций «Единой России» заявил, что в начале следующего года депутаты-члены фракции «Единая Россия» отчитаются перед жителями. Об этом сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения «Единой России».

По словам Брынцалова, практика ежегодных депутатских отчетов стала традиционной. Включены все уровни — депутаты Госдумы, Мособлдумы и местных советов.

«Отчет — это важная часть работы. Соответственно в начале 2025 года необходимо каждому депутату представить избирателям отчеты о проделанной работе», — поделился Брынцалов.

Он также подчеркнул, что депутатам есть о чем рассказать.

«В Московской области выработана системная работа по каждому направлению. Наказы жителей становятся государственными программами с четкими контрольными датами исполнения. Уже сейчас мы можем говорить о том, что наказы муниципального уровня, сформированные в 2021 году, практически выполнены», — рассказал парламентарий.

Он также добавил, что исполнение муниципальной части народной программы — не повод завершить работу.

«Избирательная кампания в половине муниципалитетов этого года показала, что есть много новых запросов, есть актуальные проблемы, требующие решения. Нужно выходить с инициативами, прорабатывать вопросы с депутатами Мособлдумы», — сказал Брынцалов.

Московский областной Совет руководителей депутатских фракций партии «Единая Россия» создан для согласованной работы фракций в Мособлдуме, Советов депутатов городских округов Московской области, их взаимодействия в законодательном процессе, а также обмена опытом. Совет является коллегиальным, постоянно действующим, консультативно-совещательным органом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.