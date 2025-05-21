Депутаты Богородского округа проверили, чем кормят детей в школах

Депутаты Богородского округа продолжают проверку качества организации горячего питания в учебных заведениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, Ольга Попова побывала в центре образования № 10 (бывшая школа № 18), осмотрела столовую, чтобы своими глазами увидеть, чем питаются школьники. Как отметила Ольга Андреевна, результат порадовал — все свежее, вкусное и приготовлено с заботой о здоровье детей. В этот день в меню были овощной суп, свекольный салат, пельмени.

Особое внимание заслуживает современный пищеблок. Новое оборудование, чистота и четкая организация работы. Видно, что здесь уделяют внимание не только соблюдению норм, но и вкусовым качествам блюд.

В свою очередь, депутат Валерий Пылаев провел мониторинг организации и качества питания школьников в центре образования № 35.

При проведении мониторинга уделяется внимание санитарно-техническому содержанию обеденного зала, состоянию мебели, посуды, наличию средств дезинфекции, утвержденного меню, подбора продуктов и блюд в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

«В школах моего избирательного округа дети получают качественное и вкусное питание. Это не просто слова — я лично в этом убеждаюсь во время регулярных проверок. Будем и дальше держать этот вопрос на контроле!» — подчеркнула Ольга Попова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.