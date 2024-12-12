Депутатский корпус в Мособлдуме продолжает контроль за реализацией госпрограмм

Депутатский корпус «Единой России» в Мособлдуме продолжает контроль за реализацией госпрограмм. Об этом на заседании фракции, которое прошло 12 декабря, заявил председатель Мособлдумы, секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.

По словам Брынцалова, депутатский корпус партии «Единая Россия» активно продолжает свою работу по контролю за реализацией государственных программ, предусматривающих капитальный ремонт и строительство объектов социального значения. В рамках этой деятельности депутаты проводят регулярные выезды на объекты, где осуществляется ремонт и строительство, а также организуют встречи с местными жителями и представителями подрядных организаций.

«Реализация госпрограмм, на которые мы наложили нашу партийную Народную программу, имеет ключевое значение для повышения качества жизни жителей Московской области. Депутаты уделяют пристальное внимание ремонту образовательных учреждений, медицинских учреждений, а также благоустройству общественных пространств. Каждый объект, который входит в зону нашего контроля, — это не просто стройка, а комфорт и безопасность для граждан Подмосковья», — сказал Брынцалов.

Он подчеркнул, что не менее важна и обратная связь с жителями.

Так, депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Баранов проконтролировал работы по капитальному ремонту дома № 15 по улице Ленина в Наро-Фоминске. Строители в настоящий момент выполняют работы по ремонту кровли и восстановлению кирпичной кладки.

«Дома, расположенные вдоль пешеходной части по улице Ленина — одни из старейших домов в Южном микрорайоне Наро-Фоминска, о необходимости проведения ремонтных работ жители неоднократно заявляли на встречах и в ходе личных приемов», — рассказал Баранов.

В Орехове-Зуеве депутат Мособлдумы Эдуард Живцов совместно с депутатом Госдумы Геннадием Паниным проверили, как идут работы по обновлению детского сада на улице Парковской, который раньше был известен как детский сад № 12, а теперь является корпусом № 3 гимназии № 14. На начальном этапе работ проводится демонтаж. Далее по плану — замена перекрытий, кровли, обновление фасада, благоустройство территории и поставка новой мебели.

Депутат Мособлдумы Сергей Керселян проконтролировал ход капремонта многоквартирного дом № 23/11 на ул. Циолковского в Королеве. На данный момент там выполнены работы по ремонту фасада, внутридомовых инженерных систем, крыши, подвального помещения, фундамента.

На объектах, которые находятся на стадии ремонта и строительства, контроль за выполнением работ будет продолжен. За период со 2 по 12 декабря было проведено более 70 мероприятий по контролю благоустройства территорий, капремонту объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, многоквартирных домов, строительства и ремонта региональных и муниципальных дорог, строительства объектов социальной инфраструктуры.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.