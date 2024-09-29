Депутаты Мытищ дал положительно оценили результату работы за 2023 год

Отчет главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой о результатах деятельности администрации городского округа Мытищи за 2023 год получил удовлетворительную оценку на сегодняшнем внеочередном заседании окружного Совета депутатов. Юлия Купецкая рассказала о развитии округа в целом, подробно остановившись на всех отраслях деятельности, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Общий экономический оборот составил 1,05 трлн. руб., что составляет 5% от экономики Московской области. Объем выпуска промышленной продукции в 2023 году — 218 млрд. рублей, это на 12% больше, чем в 2022 году. Мытищи стабильно занимают заслуженное место в пятерке лидеров по объему инвестиций», — отметила Купецая.

Цифры, прозвучавшие в докладе, свидетельствуют о неуклонном росте финансовой составляющей — муниципальном бюджете, благодаря чему в округе большую поддержку получают в том числе социально-направленные программы.Начиная с 2023 года на территории округа хорошая динамика по вводу социальных объектов. В прошлом году введено 5, в этом году 4 дошкольных образовательных учреждения. 2024 год станет рекордным для муниципалитета по количеству новых школ. Вводится 7 образовательных учреждений на 8 285 мест, из них 4 школы открыли к 1 сентября.

Реконструкция театра драмы и комедии «ФЭСТ», строительство и реконструкция дорог, жилищно-коммунальное хозяйство, капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство, экология — эти и другие темы были подробно рассмотрены в докладе. Особое место Купецкая отвела гуманитарной помощи, которую жители округа активно собирают для бойцов в зоне СВО и жителям курской им Белгородской областей.

«В Мытищах создан единый волонтерский центр, объединяющий 15 общественных и волонтерских организаций. Организациями, предприятиями и жителями города собрано свыше 42 млн. руб. Открыты пункты сбора гуманитарной помощи для Курской и Белгородской областей. Удалось собрать уже 11 тонн гуманитарного груза».Депутаты положительно оценили работу, проведенную за прошлый год, выразив надежду на сохранение взятых темпов. Как отметил председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов, Мытищи всегда были на передовых позициях в Московской области: «Перед главой и руководством администрации городского округа все время стоит задача — не просто удержаться на этих высоких позициях, а сделать следующий поступательный шаг вперед. И это удается сделать, что доказывают результаты каждого последующего года», — подчеркнула Купецкая.

Депутат Московской областной Думы Денис Перепелицын отметил комплексный подход к решению проблем, в том числе благодаря наличию команды в лице администрации и депутатского корпуса, которые работают в едином направлении.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.