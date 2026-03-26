Депутатов тюменской облдумы попросили удалить Telegram с компьютеров

Сотрудников и депутатов тюменской облдумы попросили удалить Telegram с рабочих компьютеров, так как подключение к сервису замедляло работу техники и интернета, сообщает URA.RU .

Сотрудникам и депутатам пришло соответствующее уведомление. В нем было указано на то, что «мессенджер создает большое количество паразитного трафика», из-за чего другие приложения работали медленнее.

В уведомлении депутатов просили удалить мессенджер «незамедлительно».

Между тем в пресс-службе думы уточнили, что «подключение к тому или иному хостингу замедляет работу компьютера и интернета». При этом все депутаты все еще ведут свои каналы в Telegram, несмотря на ограничения.

В России с февраля замедляют Telegram. Власти объясняют это тем, что мессенджер нарушает российское законодательство.

