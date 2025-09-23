Депутатов Мособлдумы познакомили с опытом промтуризма на заводе Сергиева Посада

Загорский трубный завод 23 сентября стал площадкой для значимого регионального события — на предприятии состоялось расширенное заседание Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике на тему «Индустрия впечатлений. Синергия туризма и промышленности». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Предприятие было выбрано в качестве площадки не случайно. Путь в промышленный туризм Загорский трубный начал шесть лет назад. Шаг за шагом, экскурсия за экскурсией — предприятие активно включилось не только в местную повестку, но и вышло на региональный уровень. Делегацию гостей провели по цеху — таким путем обычно идут все группы, включая школьные, студенческие и любительские экскурсии. Все мероприятия проводятся за счет предприятия.

«Мы стали одними из первых в регионе, кто начал знакомить жителей Московской области с технологией и производством труб большого диаметра. Через год мы вошли в местный туристический проект „Посадский Алфавит“, а в 2023 году Загорский трубный завод был включен в путеводитель Агентства стратегических инициатив как образцовая площадка для посещения. Кстати, в этом же году он стал участником „Недели промышленного туризма“ в Московской области. Мы рады продолжать эту работу и считаем важным рассказывать о продукции, которая позволяет реализовывать стратегические проекты нашей страны не только в нефтегазовой сфере. Благодарим за внимание к нам. Уверен, впереди еще много интересных инициатив, которые будут развивать промышленный туризм в регионе. Желаю всем продуктивной работы и новых идей!», — отметил в приветственном слове управляющий директор Виталий Голишев.

По мнению председателя Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы Линары Самединовой, основная ценность Загорского трубного завода заключается в профориентационной работе. Завод является образцом того, как выстроен процесс обучения в сотрудничестве с Сергиево-Посадским колледжем. Здесь успешно реализована дуальная система: студенты получают теоретические знания в учебном заведении, а практические навыки — на предприятии. Кроме того, Загорский трубный полностью оборудовал Ресурсный центр, где готовят сварщиков, дефектоскопистов, электромонтеров, станочников, слесарей-ремонтников, а также операторов-наладчиков металлообрабатывающих станков с программным управлением.

После практики и получения диплома молодых специалистов ждет гарантированное трудоустройство. Только за последний месяц заключено около двух десятков целевых договоров.

Организаторы не исключают, что уже готовые передовые практики будут масштабироваться и на другие предприятия Подмосковья, и пример промышленного туризма предприятий Московской области возьмут на вооружение другие регионы страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.