Депутата одного из беднейших регионов РФ хотят лишить дворца под Москвой

У депутата из Дагестана хотят изъять подмосковный особняк и имущество на 850 млн

Генпрокуратура РФ потребовала обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество, принадлежащее депутату Народного собрания Дагестана Муртузали Муртузалиеву, его гражданской супруге Жанете Азизовой и ее дяде Шихкериму Рагимову. Истцами, помимо Генпрокуратуры, выступают территориальные управления Росимущества, в том числе подмосковное и столичное. По данным правоохранителей, с Муртузалиевым связано имущество на 850 млн рублей, в том числе особняк в элитной подмосковной деревне Жуковка, передает корреспондент РБК .

Предварительное слушание по делу состоялось 19 ноября в Дорогомиловском суде Москвы. Представитель Азизовой присутствовал на заседании, в то время как сам Муртузалиев не смог явиться. Адвокат его жены заявил, что депутата «вызвал глава республики», должность которого занимает Сергей Меликов.

Представитель гражданской супруги Муртузалиева отказался комментировать суть иска.

По данным источника РБК, знакомого с материалами дела, совместная проверка прокуратур выявила, что член комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах парламента Дагестана и его близкие совершали сделки по приобретению имущества на сумму, значительно превышающую их легальные заработки. С 2006 по 2023 год официальный доход Муртузалиева (работа в «Дагестанавтодоре» и депутатская деятельность) составил 26 млн рублей, а его гражданской супруги — 29,3 млн рублей. При этом депутат приобрел активы на сумму не менее 376 млн рублей, рыночная стоимость которых сейчас оценивается Генпрокуратурой в 850 млн рублей.

Как утверждает источник, депутат оформлял дорогостоящие покупки в том числе на своих близких, чтобы избежать декларирования имущества.

Генпрокуратура просит суд конфисковать в пользу государства восемь земельных участков, пять домов, две квартиры, три нежилых здания в Москве, Московской области, Махачкале и Избербаше, а также автомобиль Lexus LX570. Среди перечисленного имущества фигурируют особняк в элитной подмосковной деревне Жуковка на Рублево-Успенском шоссе и имение в дагестанском курортном поселке Приморский. Все это, по данным Генеральной прокуратуры, фактически принадлежит депутату.

Рассмотрение иска по существу назначено в Дорогомиловском суде на 19 декабря. В Народном собрании Дагестана ситуацию комментировать отказались.

Согласно исследованию РИА Новости от июня 2025 года, Дагестан входит в топ-15 самых бедных регионов России — в прошлом году за чертой бедности находилось 11,8% жителей республики. Больше бедных только в Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Еврейской автономной области, Тыве, Забайкалье, Республике Алтай, Алтайском крае, Ингушетии, Хакасии, Чечне, Марий Эл, Бурятии и Якутии, подсчитывали аналитики.

