Депутат Журова рассказала, как первая учительница повлияла на ее жизнь

Депутат Журова заявила, что любовь к учебе ей привила первый педагог

Чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в преддверии Дня учителя вспомнила о своем первом педагоге. По словам законодательницы, именно этот учитель больше всех повлиял на ее жизнь, сообщает Общественное Телевидение России .

Журова отметила, что сильное влияние на нее также оказали тренеры, но и педагог оставил след в ее сердце.

«Я всегда говорила, что это был потрясающий учитель. Всем, кто был в нашем классе, она дала дорогу. Я считаю, что все, кто учился у нее, в этот день (День учителя — ред.) вспомнят именно ее, а не кого-то другого», — сказала парламентарий.

Титулованная спортсменка назвала своего первого учителя «просто уникальным». По словам Журовой, именно первый педагог привила ее классу любовь к знаниям.

«Каждый нашел себя в жизни, а нас было 42 человека», — добавила депутат.

Журова поделилась, что ее первую учительницу звали Зинаида Григорьевна Розова