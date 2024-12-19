Депутат Ждан: вопросы мониторинга экологической обстановки в Московской области реализованы на высоком уровне

Соответствующее заявление депутат Мособлдумы от «Единой России», член Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Михаил Ждан сделал по завершении «Итогов года», который в московском Гостином дворе подвёл Владимир Путин, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Прямая линия с Президентом традиционно является важным событием, которое задает вектор развития для всей страны. Темы, поднятые Владимиром Владимировичем Путиным, всегда актуальны и касаются каждой семьи», — отметил Ждан.

Как член Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы, парламентарий выделил одну из важных для Подмосковья тем — участие региона в государственном экологическом мониторинге.

«Наш регион активно включился в реализацию решений, озвученных Президентом еще в Послании Федеральному Собранию. Наш лидер сделал акцент на создании комплексной системы мониторинга окружающей среды. В рамках нацпроекта „Экология“ и федерального проекта „Экомониторинг“ стоит амбициозная задача — к 2036 году объединить данные о состоянии воды, почвы и воздуха в единую государственную информационную систему», — сказал Ждан.

По его словам, эти шаги важны, поскольку позволяют в режиме реального времени следить за снижением уровня загрязнений, сохранением лесов и развитием экологического туризма. Это также есть в стратегических целях развития Московской области.

«Важно, что в регионе слаженно работают муниципалитеты, областное руководство, федеральный центр и партийный актив „Единой России“. Это позволяет быстро решать важные задачи и четко следовать курсу, который определяет наш Президент. Подмосковье подтверждает свой статус территории, где слова всегда подкрепляются делом», — добавил Ждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.