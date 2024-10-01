Депутат Ждан: в Подмосковье еще действует высокий уровень пожароопасности

В Московской области продолжает действовать высокий уровень пожарной опасности, есть вероятность возникновения возгораний, сообщил РИАМО член комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Михаил Ждан.

«В этом году лето было теплым и достаточно сухим. Именно поэтому лесной фонд оказался под угрозой возможных пожаров. Не секрет, что в большинстве случаев возгорания появляются по вине человека», — сказал Ждан.

Он добавил, что, к сожалению, многие граждане пренебрегают элементарными правилами поведения на природе и не только оставляют после себя мусор, но и непотушенные костры или бросают непогашенные окурки.

«Все это создает условия для возникновения пожаров, которые молниеносно превращаются в масштабные происшествия. Страдает не только экология, но и животные также попадают „под удар“», — отметил парламентарий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека», — сказал Воробьев.