Депутат Ждан напомнил об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах нашего региона влечет наложение административного штрафа как на физических лиц, так и на юридических, сообщил член Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Михаил Ждан.

«Напомню, нарушение правил пожарной безопасности в лесах нашего региона влечет наложение административного штрафа как на физических лиц, так и на юридических. Мы понимаем, что восполнение нанесенного ущерба займет долгие годы, и в наших силах сохранить природные богатства страны», — сказал Ждан.

Он добавил, что комитет лесного хозяйства, МЧС и правоохранительные органы ведут системную работу по предотвращению, выявление и устранению последствий нарушений правил пожарной безопасности.

«Я, как член Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы, вместе с коллегами на постоянной основе участвую в разного рода мероприятиях по вопросам охраны окружающей среды», — отметил депутат.