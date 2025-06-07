«День России символизирует единство многонационального народа, отражая богатое историческое наследие страны. Этот праздник служит связующим звеном между прошлым и настоящим, подчеркивая важность исторических событий и личностей, которые способствовали формированию российской государственности и культуры», — сказал Ждан.

Он добавил, что такой день — это возможность вспомнить о величии нашей страны, о ее богатой истории и, конечно же, о подвигах тех, кто защищал ее на протяжении веков.

«Этот день служит напоминанием о том, как много поколений отдали свои жизни за свободу, независимость и процветание России. Вспоминая День России, мы невольно обращаемся к разным эпохам, к разным героям и их подвигам. Мы вспоминаем о князьях-воинах, таких как Александр Невский, чья победа над шведами на Неве и Ледовое побоище стали символом мужества и стойкости перед лицом врага. Эти события напоминают нам о важности защиты своей земли и веры», — подчеркнул депутат.

Ждан отметил, что в этот день вспоминают о героизме русских солдат и офицеров в годы Отечественной войны 1812 года, о партизанском движении, о мужестве простых людей, отстоявших свою землю от наполеоновского нашествия.

«Мы вспоминаем о подвигах советских солдат в годы ВОВ, о героизме защитников Брестской крепости, о битве под Москвой, о Сталинградской битве, о подвиге народа, победившего фашизм. День России — это возможность отдать дань уважения всем, кто отдал свои жизни за мирное небо над головой», — заключил парламентарий.

12 июня в отмечается главный государственный праздник — День России. Он символизирует суверенитет страны, богатство ее истории и культуры, ценности, достижения всех регионов и всего многонационального народа РФ.

Россия — это люди. Поэтому и День России — праздник каждого россиянина. Это день великой страны-цивилизации, которую созидали многие поколения первопроходцев, воинов, тружеников, ученых, творцов, правителей, новаторов. Наши предки добились огромных достижений в науке и культуре, преобразили огромное пространство от Балтики до Тихого океана, защитили страну от внешних угроз и испытаний. Теперь это тысячелетнее наследие храним и развиваем мы. От нашего труда зависит будущее следующих поколений.