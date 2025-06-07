Депутат Ждан: День России — символ многонационального народа
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День России отражает богатое историческое наследие страны и символизирует многонациональность народа, сообщил РИАМО, депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Михаил Ждан.
«День России символизирует единство многонационального народа, отражая богатое историческое наследие страны. Этот праздник служит связующим звеном между прошлым и настоящим, подчеркивая важность исторических событий и личностей, которые способствовали формированию российской государственности и культуры», — сказал Ждан.
Он добавил, что такой день — это возможность вспомнить о величии нашей страны, о ее богатой истории и, конечно же, о подвигах тех, кто защищал ее на протяжении веков.
«Этот день служит напоминанием о том, как много поколений отдали свои жизни за свободу, независимость и процветание России. Вспоминая День России, мы невольно обращаемся к разным эпохам, к разным героям и их подвигам. Мы вспоминаем о князьях-воинах, таких как Александр Невский, чья победа над шведами на Неве и Ледовое побоище стали символом мужества и стойкости перед лицом врага. Эти события напоминают нам о важности защиты своей земли и веры», — подчеркнул депутат.
Ждан отметил, что в этот день вспоминают о героизме русских солдат и офицеров в годы Отечественной войны 1812 года, о партизанском движении, о мужестве простых людей, отстоявших свою землю от наполеоновского нашествия.
«Мы вспоминаем о подвигах советских солдат в годы ВОВ, о героизме защитников Брестской крепости, о битве под Москвой, о Сталинградской битве, о подвиге народа, победившего фашизм. День России — это возможность отдать дань уважения всем, кто отдал свои жизни за мирное небо над головой», — заключил парламентарий.
12 июня в отмечается главный государственный праздник — День России. Он символизирует суверенитет страны, богатство ее истории и культуры, ценности, достижения всех регионов и всего многонационального народа РФ.
Россия — это люди. Поэтому и День России — праздник каждого россиянина. Это день великой страны-цивилизации, которую созидали многие поколения первопроходцев, воинов, тружеников, ученых, творцов, правителей, новаторов. Наши предки добились огромных достижений в науке и культуре, преобразили огромное пространство от Балтики до Тихого океана, защитили страну от внешних угроз и испытаний. Теперь это тысячелетнее наследие храним и развиваем мы. От нашего труда зависит будущее следующих поколений.