Депутат Закиров обсудил с коллегой из Индии развитие молодежного парламентаризма

Депутат Мособлдумы от партии Лев Закиров посетил форум «Территория смыслов» и успел провести встречу с исполнительным директором фонда благородных граждан, членом подготовительного комитета Индии к ВФМ Сахилом Каушаром. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

На встрече обсудили сотрудничество стран в рамках развития молодежного парламентаризма и договорились о взаимных встречах на площадках каждой из стран для обмена опытом в области молодежной политики.

«Индия — одна из крупнейших стран мира, и всестороннее сотрудничество между нашими странами — важная задача», — отметил Закиров.

Также он отметил, что в марте на Всемирном фестивале молодежи, где он выступил организатором площадки, посвященной международному молодежному парламентаризму, его ключевым предложением стало создание Молодежной Межпарламентской Ассамблеи стран БРИКС+.

С тех пор Закиров с командой активно работают над этим проектом и с гордостью сообщают, что на этом пути их поддерживает Индия, которая является одним из наших основных партнеров в этом направлении.

«Мы очень рады, что коллеги присоединились к этому важному начинанию. Вместе мы сможем реализовать этот амбициозный проект и укрепить взаимодействие молодежи стран БРИКС+», — заключил депутат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.