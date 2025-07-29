Депутат выступил против инициативы введения налога на атеизм

сегодня в 14:30

Депутат Федоров: введение налога на атеизм может создать «притворных» верующих

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров выступил против инициативы введения налога на атеизм. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он отметил, что введение санкций в отношении атеистов способно вызвать появление «притворных» верующих в стране, сообщает «Царьград» .

Депутат акцентировал внимание на том, что вероисповедание — это личное дело каждого.

Федоров отметил, что истинная религиозность — это добровольное состояние, не требующее принудительного подтверждения, особенно в виде официальных документов. Если же возникнет необходимость показать свою веру, существуют иные пути, например, ношение религиозной символики.

Он полагает, что налогообложение атеизма может оказать отрицательное воздействие на религиозную обстановку в стране.