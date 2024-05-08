Депутат Вшивцев встретился с близкими бойцов и волонтерами, помогающими фронту

Фото - © На встрече подвели итоги уже проделанной работы, обсудили актуальные вопросы и обозначили приоритетные задачи./Ирина Паленова

На площадке общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев вместе с секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Еленой Шишелиной и депутатами совета депутатов, членами фракции «Единая Россия» Александром Головановым и Андреем Семеновым встретился с семьями бойцов и неравнодушными жителями, которые оказывают поддержку фронту. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

На встрече подвели итоги уже проделанной работы, обсудили актуальные вопросы и обозначили приоритетные задачи.

«Вся эта работа — результат вашего неравнодушия и самоотверженности. Общее желание помочь объединило вас из самых разных сфер и социальных групп. Нашим защитникам помогают молодежь и пенсионеры, депутаты, некоммерческие организации, горожане и жители сельских территорий. Всей страной подготавливаются гуманитарные грузы. Вместе в тылу вы делаете все, чтобы поддержать ребят на передовой!» — сказал Вшивцев.

Благодарностями Мособлдумы за добровольческую (волонтерскую) деятельность были отмечены:

коллектив Шаховской гимназии;

коллектив дошкольного отделения Ивашковской школы;

коллектив Шаховского Дома культуры;

коллектив клуба «Золотой возраст 55+» Серединского Дома культуры;

волонтер округа Наталья Ильина.

В завершение близкие бойцов, присутствующие на встрече, также тепло поблагодарили волонтеров округа за поддержку и за то, что они не остаются в стороне и делают все, чтобы приблизить общую Победу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.