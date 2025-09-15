Депутат Вшивцев: в Подмосковье контрактников готовят опытные инструкторы

В Московском областном пункте отбора бойцов на военную службу по контракту в Балашихе доброволец может пройти медицинскую комиссию, а также получить юридическую помощь и ответы на все интересующие его вопросы, что очень удобно, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Вшивцев.

«Заключение контракта — серьезное мероприятие, и человек должен знать все нюансы, которые ожидают его после подписания. То есть основания его обеспечения, вопросы страховки, оказания помощи и поддержки семьи», — рассказал парламентарий.

Вшивцев подчеркнул, что затем доброволец проходит подготовку под руководством опытных инструкторов. Все это проводится в подмосковном центре отбора, что очень здорово.

О центре отбора бойцов

Фото - © Работа Московского областного пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе/Медиасток.рф

В подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во владении 2 находится единый центр отбора бойцов на службу по контракту с Минобороны. Пункт сделан максимально удобным — организовано проживание, питание, можно пройти медкомиссию и получить консультацию специалистов, в том числе юриста, нотариуса. Также в пункте отбора работают профессиональные инструкторы — ветераны боевых действий — для организации первичной подготовки и обучения кандидатов. Ежедневно здесь принимают добровольцев из Подмосковья и других регионов России. Все удобно и понятно организовано.

Обратиться в пункт отбора могут жители всех регионов России. Более того, подписывать контракт с Минобороны на сегодняшний день выгоднее всего именно в Подмосковье, так как в этом случае бойцы разово получают одно из самых высоких по стране разовых пособий — 3 млн рублей. Эта сумма выплачивается вне зарплаты в единоразовом формате в качестве поддержки.

Выплаты и зарплата

Фото - © Медиасток.рф

Каждый боец, отправившийся служить в зону СВО, ежемесячно получает высокую зарплату. Финальная сумма формируется с учетом наград, рода выполненных задач и звания. Но минимальная зарплата начинается от 200 тыс. рублей.

Бойцы за первый год службы, включая единовременную выплату при заключении контракта, получают не менее 5,5 млн рублей.

Зарплата военных зависит от должности и звания. Так, командир отделения в звании сержанта ежемесячно зарабатывает от 232 тыс. рублей, а сержант на должности замкомандира взвода — от 242 тыс. рублей. При расчете денежного довольствия учитываются также дополнительные выплаты за имеющиеся награды и специфику выполняемых задач.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru, по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или с мобильного телефона 117.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

Обучение проходит в группах по 10-15 человек. Такой формат выбран для того, чтобы опытные инструкторы могли полноценно уделять внимание каждому обучающемуся.