Депутат Вшивцев с партийцами почтил память павших героев в годы ВОВ в Шаховской

Фото - © По традиции участники мероприятия почтили память павших в боях минутой молчания, возложили венки и живые цветы к мемориалу./Ирина Паленова

В День Победы в рамках партийного проекта «Историческая память» в поселке Шаховская состоялось торжественное возложение венков и цветов к мемориалу погибшим землякам в Великой Отечественной войне. Отдать дань памяти и уважения всем тем, кто спас Родину ценой собственной жизни, пришли глава городского округа Замир Гаджиев, депутат Мособлдумы, региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Владимир Вшивцев. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Также на мероприятии присутствовали генеральный директор ООО «Завод «Изолятор» Александр Славинский, настоятель Всехсвятского храма Александр Ковтун, участник спецоперации Руслан Велиев, секретарь местного отделения «Единой России» Елена Шишелина, депутаты совета депутатов, члены фракции «Единая Россия», сторонники партии и жители.

По традиции участники мероприятия почтили память павших в боях минутой молчания, возложили венки и живые цветы к мемориалу.

«Сегодня великий праздник для нашего народа. Мы празднуем очередную годовщину Победы над фашистской Германией. Несмотря на то, что этот день все дальше уходит в глубину лет, Победа имеет огромное историческое значение для нашей Родины. Сегодня осталось так мало людей, кому мы лично можем сказать «спасибо» за этот подвиг. Очень хочется, чтобы настоящие и будущие молодые поколения чтили и уважали этот важный день и всё, что за ним стоит. С Днем Победы!» — обратился ко всем собравшимся Вшивцев.

Представители партии «Единая Россия» ежегодно участвуют в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.