Депутат Вшивцев поздравил жителей Шаховской с днем труда Подмосковья

Фото - © В День труда, по традиции, лучшим представителям различных профессий вручили почетные грамоты и благодарственные письма./Ирина Паленова

В актовом зале администрации Шаховской состоялся праздничный концерт, где чествовали трудовые династии и заслуженных работников округа. Слова благодарности за добросовестный труд прозвучали от депутата Мособлдумы Владимира Вшивцева, сообщает пресс-служба депутата.

«За каждым успехом муниципалитета — труд многих людей. Люди труда — главное богатство городского округа. От всей души благодарим шаховчан за успехи и достижения, преданность выбранной профессии и любовь к родному краю», — подчеркнул региональный парламентарий.

В День труда, по традиции, лучшим представителям различных профессий вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Наград регионального и муниципального значения были удостоены люди, которые своим трудолюбием вносят вклад в благополучие и развитие округа.

Заместители главы городского округа отметили, что своим трудом работники вносят огромный вклад в развитие округа каждый день.

Мероприятие дополнили концертной программой с участием профессиональных артистов и творческих коллективов нашего округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.