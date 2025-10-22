Депутат Вшивцев поддержал благотворительный фонд в Рузском округе

Значимое событие состоялось в пункте сбора помощи для малообеспеченных и многодетных семей. Парламентарий совместно с председателем Совета депутатов Рузского муниципального округа Ириной Вереиной и активистами местного отделения партии «Единая Россия» посетил центр помощи.

Практическая помощь была оказана в виде передачи детской одежды для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Депутат лично передал несколько пакетов с вещами, которые вскоре найдут своих маленьких владельцев.

«Социальная значимость мероприятия подчеркивает важность адресной помощи нуждающимся. Фонд „7Я“ продолжает свою важную миссию по поддержке семей, оказавшихся в сложных обстоятельствах,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Общественная инициатива получила высокую оценку со стороны депутата. Владимир Вшивцев особо отметил эффективность работы фонда и выразил благодарность всем волонтерам и неравнодушным жителям, участвующим в благотворительных акциях.

Гуманитарная миссия фонда направлена на оказание всесторонней поддержки нуждающимся семьям. Особое внимание уделяется помощи детям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Важность поддержки таких инициатив подчеркнул сам депутат, отметив, что каждая вещь — это не просто материальная помощь, а проявление заботы и внимания к тем, кто особенно нуждается в поддержке.

«Мы должны быть рядом с нашими семьями, особенно с теми, где растут дети», — подчеркнул Владимир Вшивцев, обозначив приоритетность социальной поддержки семей с детьми.

Благотворительная деятельность фонда «7Я» продолжает развиваться при поддержке местных властей и активных граждан, что дает надежду многим семьям на улучшение их жизненных условий.

